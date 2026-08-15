У Львові поліція затримала чоловіка за підозрою у вбивстві жінки на вулиці Золотій

У лісосмузі на вулиці Золотій у Львові знайшли тіло 46-річної жінки. Правоохоронці затримали 49-річного мешканця міста — його підозрюють у вчиненні умисного вбивства.

Про виявлення тіла стало відомо 13 серпня. Оперативники негайно виїхали на місце: слідчо-оперативна група, працівники відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, а також криміналісти поліції Львівщини розпочали збір доказів.

Слідство встановило попередню картину подій. Того вечора чоловік випадково познайомився з жінкою, і вони вирушили до лісосмуги, аби разом вживати алкоголь. Під час застілля між ними спалахнула сварка. Саме тоді, за версією правоохоронців, підозрюваний витягнув шнурок з власного кросівка і задушив жінку.

Затримання відбулося в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Якщо провину доведуть, йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Розслідування триває. Процесуальний контроль над справою здійснює Галицька окружна прокуратура.