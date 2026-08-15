Топ-посадовець з команди Садового задекларував 25 тисяч гривень витрат на службову поїздку

Заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач отримав у липні зарплату в розмірі 88 849,17 грн.

Про це стало відомо з даних Львівської міської ради.

До вказаної суми увійшли такі складові:

– посадовий оклад – 16 183,26 грн;

– доплата за ранг – 517,39 грн;

– надбавка за вислугу років – 4 175,16 грн;

– надбавка за високі досягнення у праці – 20 875,81 грн;

– премія – 21 710,84 грн;

– відрядження – 25 283,39 грн;

– індексація – 103,32 грн.

Із загальної суми чиновник сплатив 20 435,31 грн податків та відрахувань. На руки він отримав 68 413,86 грн.

Місяцем раніше, у червні, нарахована зарплата Зубача становила 86 тисяч гривень.

Любомир Зубач обіймає посаду заступника міського голови Львова з містобудування з вересня 2019 року. До цього він був народним депутатом України 8-го скликання від партії “Об’єднання “Самопоміч”. Мандат він отримав у квітні 2015 року — після того, як Андрій Мірошник, також представник “Самопомочі”, добровільно склав депутатські повноваження.

За фахом Зубач юрист. Він входить до складу політичної партії “Об’єднання “Самопоміч”, а також є членом правління громадських організацій “Асоціація медіа-юристів Львівщини” та “Інститут розвитку міста”. Протягом 2006–2015 років він працював у Львівській міській раді — спочатку радником міського голови, потім заступником, а згодом керівником управління “Секретаріат ради”.