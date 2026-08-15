У Львові чоловікові оголосили підозру у вбивстві жінки — задушив шнурівкою від кросівка

Львівська поліція затримала 49-річного чоловіка за підозрою у вбивстві 46-річної жительки міста. Слідство встановило: трагедія розгорнулась після спільного вживання алкоголю.

13 серпня на вулицю Золоту у Львові прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці отримали повідомлення про вбивство. Разом зі слідчими на місце виїхали співробітники відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 та криміналісти.

Того вечора чоловік познайомився з жінкою. Пара вирушила до найближчої лісопосадки. Там вони почали розпивати спиртні напої.

Слідство вважає: між чоловіком і жінкою спалахнула сварка. Під час конфлікту чоловік вихопив шнурівку з кросівка та задушив свою супутницю.

«Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру в умисному вбивстві», — заявили в поліції.

Правоохоронці інкримінують затриманому ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. За цією статтею йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Галицька окружна прокуратура.

Створено за матеріалами: 032.ua