У Львові на вулиці Стуса мотоцикліст зазнав травм після зіткнення зі Skoda Octavia

Увечері 14 серпня у Львові на вулиці Василя Стуса сталася аварія, у якій постраждав мотоцикліст. Про це повідомили у Львівському районному управлінні поліції №1.

Близько 20:30 на цій вулиці зіткнулися автомобіль Skoda Octavia, за керуванням якого перебував 53-річний львів’янин, та мотоцикл Yamaha NMAX 150. Мотоциклом керував 25-річний мешканець Львова.

У результаті зіткнення мотоцикліст отримав травми. Медики забрали чоловіка до лікарні, де йому надали необхідну допомогу.

Слідчі Львівського районного управління поліції №1 внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Провадження відкрили за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. За цією статтею винному загрожує обмеження волі до трьох років. Крім того, суд може позбавити права керувати транспортом на такий же термін.

Наразі поліція встановлює всі обставини та причини цієї дорожньо-транспортної пригоди.