У Львові поблизу житлового будинку виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни

На Личаківській у Львові будівельники натрапили на застарілий боєприпас, що пролежав у землі з часів Другої світової війни.

Небезпечну знахідку виявили вранці 12 серпня під час ремонтних робіт. Предмет, схожий на старий снаряд, лежав буквально за крок від житлового будинку — приблизно за метр від стіни. Про це повідомила ДСНС Львівщини.

«Офіцер-рятувальник громади, який оперативно прибув на місце події, ідентифікував знахідку як 76-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни», — йдеться у повідомленні.

Остаточну крапку в цій історії поставили фахівці своєї справи. На місце виїхали сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування «Львів». Вони вилучили небезпечний боєприпас і безпечно його знищили.

Створено за матеріалами: 032.ua