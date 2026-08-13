Скільки коштує долар та євро у Львові 13 серпня

Готівковий долар у львівських обмінниках продають в середньому за 44,93 гривні.
13 серпня львівські банки та обмінні пункти пропонують долар за середньою ціною 44,93 гривні на продаж і 44,40 гривні на купівлю. Євро йде дорожче — 52,01 гривні продають та 51,40 гривні купують.
Національний банк України на сьогодні встановив дещо інші показники:
– долар коштує 44,71 гривні;
– за євро просять 51,61 гривні.
Детальну інформацію про курси валют у “Оксі банку” можна знайти тут.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua