Опублікувати у CityLife

Скільки коштує долар та євро у Львові 13 серпня

admin

Готівковий долар у львівських обмінниках продають в середньому за 44,93 гривні.

13 серпня львівські банки та обмінні пункти пропонують долар за середньою ціною 44,93 гривні на продаж і 44,40 гривні на купівлю. Євро йде дорожче — 52,01 гривні продають та 51,40 гривні купують.


Національний банк України на сьогодні встановив дещо інші показники:

– долар коштує 44,71 гривні;

– за євро просять 51,61 гривні.


Детальну інформацію про курси валют у “Оксі банку” можна знайти тут.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Вам також може сподобатися

Більше від автора

Рух транспорту на ділянці вулиці Шота Руставелі обмежили у зв’язку з видаленням аварійних дерев

У Львові поблизу житлового будинку виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни