Рух транспорту на ділянці вулиці Шота Руставелі обмежили у зв’язку з видаленням аварійних дерев

На вулиці Шота Руставелі сьогодні прибирають два аварійні дерева.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

13 серпня на схилі вулиці зрізають клен і липу — обидва дерева визнали аварійними та небезпечними для перехожих.

Роботи триватимуть з 09:00 до 13:00. На цей час вулицю перекриють для транспорту на ділянці від Волоської до Архипенка.

У Галицькій районній адміністрації пояснили: дерева обстежили спеціалісти. З’ясувалося, що вони почали всихати, а в стовбурах утворилися дупла.

“Щоб уникнути негативних наслідків, адже при сильному вітрі дерева можуть зламатися, прийняли рішення про зрізання. До робіт із зрізання аварійних дерев ми залучаємо спецтехніку, тому доведеться тимчасово перекривати проїзд для руху транспорту на ділянці від вул. Волоської до вул. Архипенка. Проїзд приватного транспорту буде забезпечено нижньою частиною вул. Шота Руставелі”, — розповіли у Галицькій РА.

Громадський транспорт цією ділянкою не курсує, тож обмеження на його рух не поширюються.