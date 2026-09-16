Львівські підприємства відновлюють випуск ліків

У Львові відновили виготовлення ліків: у ЛНМУ відкрили Освітньо‑науковий виробничий фармацевтичний центр.
Начальник ЛОВА Максим Козицький повідомив про відкриття.
У новому Центрі виготовлятимуть лікарські засоби і готуватимуть майбутніх фармацевтів.
Вже запустили виробництво розчинів. Поступово запрацюють і інші напрямки.
Для роботи закупили сучасне обладнання та оновили приміщення.
З обласного бюджету на це спрямували понад 4,5 млн грн.
Навчально‑виробнича аптека діяла тут з 1991 року.
Під час пандемії COVID‑19 та повномасштабної війни виробництво зупинилося повністю.
Команда директорки Центру Зоряни Заболотньої відновлює його фактично з нуля.
Перед відкриттям представники відвідали Центр молекулярного дизайну професора Романа Лесика.
У Центрі молекулярного дизайну створюють нові молекули, синтезують їх та перевіряють дію.
Центру лише два роки. Він уже має партнерів у 24 країнах.
Українське товариство медичної хімії, яке очолює Роман Лесик, цього місяця прийняли до Європейської федерації медичної хімії та хімічної біології.
До цього Україна не була представлена в цій федерації.
У нас є талановиті науковці, які працюють над новими молекулами і потенційними ліками.
Є один із найсильніших медуніверситетів у Європі і перша в Україні університетська лікарня.
Маємо повноцінну базу для розвитку виробництва якісних препаратів в Україні.
Зробимо все можливе, щоб реалізувати цей потенціал.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua