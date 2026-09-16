Львівські підприємства відновлюють випуск ліків

У Львові відновили виготовлення ліків: у ЛНМУ відкрили Освітньо‑науковий виробничий фармацевтичний центр.

Начальник ЛОВА Максим Козицький повідомив про відкриття.

У новому Центрі виготовлятимуть лікарські засоби і готуватимуть майбутніх фармацевтів.

Вже запустили виробництво розчинів. Поступово запрацюють і інші напрямки.

Для роботи закупили сучасне обладнання та оновили приміщення.

З обласного бюджету на це спрямували понад 4,5 млн грн.

Навчально‑виробнича аптека діяла тут з 1991 року.

Під час пандемії COVID‑19 та повномасштабної війни виробництво зупинилося повністю.

Команда директорки Центру Зоряни Заболотньої відновлює його фактично з нуля.



































Перед відкриттям представники відвідали Центр молекулярного дизайну професора Романа Лесика.

У Центрі молекулярного дизайну створюють нові молекули, синтезують їх та перевіряють дію.

Центру лише два роки. Він уже має партнерів у 24 країнах.

Українське товариство медичної хімії, яке очолює Роман Лесик, цього місяця прийняли до Європейської федерації медичної хімії та хімічної біології.

До цього Україна не була представлена в цій федерації.

У нас є талановиті науковці, які працюють над новими молекулами і потенційними ліками.

Є один із найсильніших медуніверситетів у Європі і перша в Україні університетська лікарня.

Маємо повноцінну базу для розвитку виробництва якісних препаратів в Україні.

Зробимо все можливе, щоб реалізувати цей потенціал.