Трагедія на будмайданчику в Карпатах — під час зведення багатоповерхівки загинув працівник

У Карпатах під час монтажу металоконструкцій загинув 29-річний арматурник.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури повідомляє подробиці події.

Інцидент стався 15 вересня близько 15:00 у селі Волосянка Славської громади Стрийського району.

Чоловік впав із рівня п’ятого поверху незавершеного будівництва.

Правоохоронці встановили, що загиблий — 29-річний місцевий мешканець, який працював арматурником.

Він виконував монтаж металоконструкцій на об’єкті.

Під час робіт чоловік упав з висоти понад 18 метрів.

З важкими травмами його доправили до лікарні. Наступного дня потерпілий помер.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини події.

Також з’ясовують осіб, відповідальних за дотримання вимог охорони праці на об’єкті.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 ККУ — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.