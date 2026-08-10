У Львові нетверезий чоловік, одягнений у військову форму та балаклаву, погрожував сусідам мисливською рушницею

У Львові правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував сусідам мисливською рушницею. Нетверезий львів’янин з’явився у дворі в балаклаві та військовій формі.

55-річному чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі за скоєне.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Інцидент трапився 6 серпня близько 20:20 у дворі одного з будинків на вулиці Караїмській. Місцевий житель у балаклаві погрожував сусідам убивством. Чоловік тримав у руках вогнепальну зброю та обіцяв відкрити вогонь по людях. Перелякані мешканці одразу зателефонували на спецлінію 102.

На виклик прибули оперативники кримінальної поліції, слідчі та інші співробітники відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1. До операції також долучилися спецпризначенці поліції Львівщини та наряди Управління патрульної поліції області.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. У нього вилучили мисливську рушницю та скерували її на експертне дослідження. Постраждалих у цій ситуації немає.

Слідчі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Галицької окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує кримінальна відповідальність за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі триває досудове розслідування. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.