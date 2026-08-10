Львівські медики спільно з чеськими хірургами провели 11 складних операцій пораненим захисникам

У Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи хірурги з України та Чехії провели одразу 11 складних реконструктивних операцій. Пацієнтами стали військові з тяжкими бойовими травмами.

Про це 10 серпня повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОВА. Втручання відбулися в рамках гуманітарної програми Чеської Республіки MEDEVAC. Для чеських пластичних і реконструктивних хірургів це вже 14-та за рахунком місія до львівського госпіталю.

Головним завданням лікарів стали найскладніші випадки — реконструктивні операції для пацієнтів із важкими наслідками бойових травм.

«Українські та чеські хірурги спільно працювали над відновленням пошкоджених тканин і кінцівок, зокрема виконували мікрохірургічні реконструкції із застосуванням власних тканин пацієнта», — розповіли у департаменті охорони здоров’я Львівської ОВА.

До чеської медичної команди увійшли пластичні та реконструктивні хірурги — професори Томаш Кемпни та Бржетіслав Ліповий. Разом із ними працювали лікарі Якуб Голубек і Томаш Ватроба.

За підсумками місії українські та чеські медики провели 11 складних операцій для військових, які захищають Україну на фронті.

Створено за матеріалами: 032.ua