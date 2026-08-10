На Львівщині ухвалили охоронний паспорт для захисту рідкісної рослини з Червоної книги України

Нову охоронну територію створили в межах Бутинського лісництва на території Великомостівської громади.

Відповідне рішення закріплене у розпорядженні начальника Львівської ОВА Максима Козицького, датованому 31 липня 2026 року.

Керівник обласної адміністрації підписав документ про затвердження паспорта охоронної зони №10, покликаної зберегти біологічне розмаїття лісових масивів Львівщини.

“З метою надання пропозицій для створення охоронних зон для збереження біорізноманіття у лісах від 18 березня 2026 року, з метою забезпечення збереження об’єкта Червоної книги України в лісах зобов’язую затвердити паспорт охоронної зони №10 для збереження біорізноманіття у лісах у межах Бутинського лісництва Львівського надлісництва філії “Карпатський лісовий офіс” державного спеціалізованого господарського підприємства “Ліси України””, — зазначено у розпорядженні.

Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОВА доручили підготувати зведені відомості щодо нової охоронної зони. Далі документи передадуть до Міністерства економіки та довкілля України.

Територія охоронної зони розташована в межах Бутинського лісництва — це Великомостівська громада Шептицького району.

Раніше на території Великомостівської міської ради Шептицького району вже з’явилися три нові охоронні зони. Їх створили для збереження шафрану Гейфеліва — рослини, яка також перебуває під захистом Червоної книги України.

Ініціатором створення цих охоронних зон стала громадська організація “Українська природоохоронна група”.