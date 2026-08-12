На Шпитальній з’явився новий велопаркувальний майданчик ЛеоПарковки

У Львові з’явився ще один майданчик ЛеоПарковки — на вул. Шпитальній, поруч із ТЦ «Магнус».

Новий паркувальний майданчик розташований у другій зоні паркування. Тут облаштували 24 паркомісця, з яких три призначені для людей з інвалідністю. Обслуговує майданчик комунальне підприємство «Львівавтодор».

«На паркувальному майданчику передбачили 3 місця для людей з інвалідністю. Поруч встановили спеціальні таблички з проханням залишати ці місця для водіїв на кріслах колісних. Крім того, виділили окремі паркомісця для електромобілів та зону для розвантаження транспорту. Розширили й перелік доступних способів оплати. Майданчик працює з 08:00 до 20:00», — повідомили у комунальному підприємстві.

Загалом на майданчику облаштували 24 паркомісця для різних категорій водіїв. Три з них призначені для людей з інвалідністю, два — для електромобілів, ще одне — для розвантаження транспортних засобів.

Оскільки територія входить у другу зону паркування, вартість становить 35 гривень за годину.

Заплатити за паркування можна як безготівково, так і готівкою.

Безготівкові способи оплати:

🔹 сканування QR-коду на інформаційному щиті (доступні сервіси — àbank24, Приват24, UNIP, EasyPay, City24)

🔹 через мобільні застосунки MISTO, àbank24, Приват24, UNIP, EasyPay

🔹 через веб-сайти UNIP, EasyPay, City24

Оплата готівкою можлива через термінали:

🔹 EasyPay — за адресами вул. Шпитальна, 1 (у магазині «Рукавичка», біля «Фабрика їжі» та «Шаурма Львів»), вул. Шпитальна, 9, вул. Городоцька, 7

🔹 City24 — вул. Шпитальна, 1 (при вході у ТЦ «Магнус»), вул. Шпитальна, 8 (у магазині «Київстар»)