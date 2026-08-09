Павло Баль здобув дві золоті медалі на чемпіонаті Польщі з паравелоспорту

Львівські паравелосипедисти повернулися з Жешува з нагородами. Чемпіонат Польщі з паравелосипедного спорту на шосе тривав з 31 липня до 2 серпня. Національну збірну України на цих змаганнях представляли двоє спортсменів з Львівщини — Павло Баль та ветеран війни Олег Йордан.

Павло Баль виступив блискуче та став дворазовим переможцем турніру. Спочатку він здобув золоту медаль в індивідуальній гонці на дистанції 14 кілометрів. А згодом підтвердив високий рівень підготовки, фінішувавши першим у груповій гонці на 42 кілометри.

Зовсім інша історія в Олега Йордана. Для нього цей чемпіонат став одним із перших серйозних стартів у паравелоспорті. Дебют вийшов гідним — 8-ме місце в індивідуальній гонці на 14 км та 10-та позиція в груповій гонці на 42 км.

Успіх спортсменів прокоментував директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОВА Роман Хімʼяк. Він звернув увагу на цікаве поєднання — досвідченого атлета та новачка, які виступають на одному рівні.