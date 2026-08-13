У Львові на Городоцькій стартувало асфальтування: рух організують реверсно

На Городоцькій у Львові дорожники взялися за укладання нового асфальту. Роботи охопили ділянку від Виговського до Скнилівського шляхопроводу — там, де траса веде на виїзд із міста.

Загальна довжина ремонтованої ділянки сягає 2 кілометрів. У Залізничній районній адміністрації розповіли, що спершу асфальтують перший кілометр дороги. Другу половину бригади планують оновити вже в суботу. Аби рух не зупинявся повністю, на протилежній стороні вулиці запустили реверсний рух.

«Дві попередні ночі пішли на повне фрезерування цієї ділянки, а сьогодні розпочали асфальтування. Роботу поділили на два етапи. Спочатку кладемо асфальт на першому кілометрі, а в суботу перейдемо до другого», — пояснили в Залізничній районній адміністрації.

Паралельно у п’ятницю підрядники піднімуть люки оглядових колодязів на тій частині вулиці, яку асфальтуватимуть наступного дня. З понеділка бригади перейдуть на протилежний бік Городоцької — там, де дорога веде в напрямку в’їзду до міста.

Стартувала реконструкція цієї частини вулиці ще 6 серпня. Плани передбачають часткову заміну нижнього шару асфальтобетону та повне оновлення верхнього покриття. Крім того, дощоприймальні решітки й люки колодязів піднімуть до рівня дорожнього полотна. Завершити всі роботи мають до початку вересня. Оплату за ремонт відтермінували.

У міському управлінні транспорту заспокоюють: маршрути громадського транспорту не зміняться. Автобуси та тролейбуси й надалі курсуватимуть звичними напрямками. Проте через роботу важкої спецтехніки не виключені короткочасні затримки руху.

Капітальні ремонти львівських доріг зупинили з початком повномасштабної війни. Тим часом інтенсивний транспортний потік на окремих магістралях призвів до суттєвого руйнування покриття.

У 2025 році за кредитні кошти взялися за вулицю Залізничну, а на 2026 рік запланували ремонт Мазепи. Ремонти ж Стрийської, Героїв УПА, Городоцької та Винниченка проводять з відтермінуванням оплати підрядникам.

До фінансування ремонтних робіт долучаються й місцеві підприємці. Так, за їхньої підтримки вже оновили Конюшинну, а зараз триває ремонт Бескидської.

Створено за матеріалами: 032.ua