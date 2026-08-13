У Львові керівництво комунальної стоматполіклініки бронювало «працівників» за $5,5 тис.: викрито схему фіктивного оформлення

Співробітники Служби безпеки України у Львівській області розкрили механізм фіктивного оформлення на роботу чоловіків мобілізаційного віку. Схема діяла в одній із комунальних стоматологічних поліклінік обласного центру.

До протиправної діяльності причетні генеральний директор закладу та завідувачка стоматологічного відділення.

Слідство встановило, що ці посадовці за плату оформлювали військовозобов’язаних чоловіків працівниками установи. Такий фіктивний статус давав можливість отримати відстрочку від мобілізації. Кадрові рішення ухвалював особисто гендиректор, а завідувачка відділенням займалася організаційними питаннями: давала розпорядження щодо оформлення документів та контролювала передачу грошей керівнику.

Один із таких випадків стався на початку серпня. Тоді на посаду стоматолога прийняли 35-річного мешканця Львова. Реально він не працював у комунальному закладі — продовжував приймати пацієнтів у приватному кабінеті. Проте формальне працевлаштування надало йому право на бронювання і звільнило від можливого призову до Збройних сил.

За таку «послугу» чоловік заплатив 5 500 доларів. Отриману суму посадовці розділили між собою.

На теперішній момент незаконну схему заблокували. За процесуального керівництва прокуратури Львівської області обидвом фігурантам вручили підозри за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Гендиректору окремо висунули звинувачення за частиною 1 статті 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди службовою особою), а завідувачці відділенням — за частиною 3 статті 369-2 ККУ (одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішень, поєднане з вимаганням).

Розслідування продовжується.