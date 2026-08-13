У Львові команда Садового прикривала ухилянтів від мобілізації

Співробітники Служби безпеки разом із прокуратурою затримали керівника та завідувачку відділення стоматологічної поліклініки комунального некомерційного підприємства Львівської міськради. Посадовці організували схему фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків із подальшим бронюванням від мобілізації.

Слідство встановило, що директор КНП оформлював документи для фіктивного працевлаштування чоловіків призовного віку. Це давало підстави для їхнього бронювання. До протиправної схеми він долучив 46-річну співробітницю поліклініки.

Жінка виконувала функції посередниці. Вона спілкувалася з потенційними «клієнтами», допомагала їм влаштуватися на роботу, приймала гроші та інструктувала щодо оформлення документів і подальших процедур.

Оперативники з’ясували, що військовозобов’язаним пропонували посаду лікаря-стоматолога разом із бронюванням від мобілізації та комфортними умовами праці.

Деяким «клієнтам» дозволяли навіть не з’являтися на роботі за умови щомісячної сплати грошей до каси закладу.

Крім того, схема гарантувала можливість вільно виїжджати за кордон на відпочинок.

Правоохоронці документально зафіксували випадок, коли один із «клієнтів» передав 5,5 тисяч доларів неправомірної вигоди. Після цього чоловіка внесли до списку працівників, які підлягають бронюванню.

Таким способом посадовці штучно створювали підстави для отримання відстрочки від мобілізації. Своїми дійми вони перешкоджали законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.

Затримання відбулося відповідно до статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурантам повідомили про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу:

▫️ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період);

▫️ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення уповноваженою особою, поєднане з вимаганням такої вигоди);

▫️ч. 1 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Під час обшуків у місцях проживання та роботи затриманих вилучили кошти, здобуті злочинним шляхом.

Наразі обидва фігуранти перебувають під вартою. Досудове розслідування триває — слідчі встановлюють всі обставини справи та перевіряють можливу причетність інших посадовців до функціонування схеми.

Викриття злочинної діяльності здійснили слідчі та оперативники Управління СБУ у Львівській області. Процесуальне керівництво забезпечувала Львівська обласна прокуратура.