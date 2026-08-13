На Львівщині у ґрунті раптово утворилася глибока провалина (ФОТО)

На Львівщині утворилося небезпечне провалля: фото пошкодженого шляхопроводу

На шляхопроводі при виїзді із Самбора у бік Ралівки з’явилося глибоке провалля на пішохідній частині. Пошкодження становить реальну загрозу для мешканців, які регулярно проходять цим маршрутом.

Про ситуацію повідомила Самбірська міська рада.





Місцева влада вже звернулася до Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області — саме ця установа відповідає за утримання шляхопроводу. Відповідний лист під номером 2/21-356/5-5 надіслали 12 серпня 2026 року.

У зверненні йдеться про невідкладну потребу ліквідувати провалля та відновити дорожнє покриття. Крім того, посадовці наголошують на важливості повного огляду конструкції шляхопроводу, оскільки об’єкт потребує серйозної уваги фахівців.