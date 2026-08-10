До Себечева повертається гравець захисної лінії Василь Олійник

10 серпня 2026 року рідне село Себечів на Белзькій міській територіальній громаді прийме тіло загиблого захисника Василя Олійника, який народився у 1974 році. Воїн повертається додому назавжди — смерть настала під час виконання службових обов’язків.

Як повідомляють у громаді, Шептицький РТЦК та СП призвав Василя Богдановича Олійника на військову службу 9 липня 2025 року. Чоловік обіймав посаду механіка-акумуляторника у відділенні ремонту та зарядки акумуляторних батарей взводу спеціальних робіт 1 ремонтної роти військової частини А5213. Захисник чесно та відповідально виконував свій військовий обов’язок, боронячи незалежність і свободу України.

Загибель настала 4 серпня 2026 року в районі села Мар’ївка, що на Синельниківщині Дніпропетровської області. Громада підтверджує: смерть військового пов’язана безпосередньо з виконанням службового обов’язку.

Місцева влада вже визначила порядок прощання та поховання. Виїзд труни з моргу запланований на 12:30. Орієнтовно о 14:00 жителі зустрінуть тіло загиблого на в’їзді до села Себечів. Далі процесія рухатиметься живим коридором шани до місцевої церкви, де відбудеться чин похорону. Поховають воїна на сільському цвинтарі.

Белзька міська територіальна громада звертається до односельців із проханням долучитися до прощальної церемонії та провести захисника в останню путь. Родині та близьким Василя Богдановича висловлюють щирі співчуття й підтримку у цю важку хвилину.