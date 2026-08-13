Андрейс Осокінс подарував львів’янам «Вечір свободи» у стінах Опери

Львівська національна опера прийняла концерт «Вечір свободи», головним героєм якого став латвійський піаніст Андрейс Осокінс. Митець уже давно послідовно підтримує Україну. Подія відбулася 12 серпня в рамках IV Міжнародного фестивалю камерної музики «Дзеркало».

Публіка почула твори європейських та латвійських композиторів поруч з українською музикою. Піаніст виконав композиції Роберта Шумана, Людвіга ван Бетховена, Валентина Сильвестрова та Фридерика Шопена. Перед кожним номером він розповідав історію створення твору, пояснював його зміст і емоційне наповнення.

Керуючий справами Львівської обласної ради Ярослав Гасяк відзначив внесок латвійського митця у підтримку України. Він вручив Осокінсу подяку від імені обласної ради.

«Свобода для українців не є абстракцією — ми щодня виборюємо її на фронті. Латвія робить для України колосальну роботу, а такі друзі України, як Андрейс Осокінс, популяризують нашу боротьбу за свободу у світі», — Ярослав Гасяк

Андрейс Осокінс — лауреат престижних міжнародних конкурсів імені Артура Рубінштейна, Лонг і Тібо, у Лідсі та конкурсу Королеви Єлизавети. Він виступав у провідних концертних залах Європи, зокрема в Берлінській філармонії, Wigmore Hall та La Verdi.

З початку повномасштабного вторгнення Росії піаніст відмовився від виконання російського репертуару та послідовно підтримує Україну. Його Osokins Freedom Festival перетворився на міжнародну платформу для популяризації української культури та збору коштів на допомогу нашій державі.

Зібрані в межах ініціатив Осокінса кошти йдуть на підтримку українських військових і цивільних. За них закуповують спорядження, дрони, генератори, медичне обладнання, позашляховики та гуманітарні вантажі. Окрему допомогу отримують тварини з постраждалих від війни регіонів, а також музичні школи, пошкоджені через бойові дії.