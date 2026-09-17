У Львові фаворитка Садового нібито викриває схеми привласнення коштів під час війни

У Львові стартував третій Форум «Фінансова стійкість громад».

Захід об’єднав представників державної влади, місцевого самоврядування, фінансових установ, міжнародних партнерів і експертного середовища.

Протягом двох днів учасники обговорюють управління місцевими фінансами та розвиток громад. Основні теми — бюджетний процес 2027 року, середньострокове бюджетне планування і реформа управління публічними інвестиціями. Також у фокусі — внутрішній контроль, аудит, фінансова спроможність громад і шляхи залучення додаткового фінансування.







Особливу увагу приділяють практичним інструментам реалізації місцевих інвестиційних проєктів. Мова йде про місцеві запозичення, облігації, співпрацю з банками та міжнародними фінансовими організаціями. Учасники також обговорюють публічно-приватне партнерство і довгострокові бюджетні зобов’язання.

Дискусії торкаються збільшення власних доходів місцевих бюджетів, адміністрування місцевих податків і зборів, використання комунальних активів та туристичного збору. Окремо аналізують вплив ПДФО на фінансові можливості громад і якість послуг для дітей та молоді.

Другий день форуму присвячений фінансуванню проєктів відновлення та розвитку громад. Обговорюватимуть вихід громад на ринок капіталу, залучення кредитного фінансування і можливості Ukraine Facility. Також порівнюватимуть досвід країн на шляху до вступу в ЄС.

До дискусій долучилися представники Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України та Державної аудиторської служби. У заході беруть участь органи місцевого самоврядування, банківський сектор, міжнародні програми й проєкти, а також вітчизняні та міжнародні експерти.

Форум завершиться засіданням фахової мережі з питань місцевих фінансів. Там учасники окремо обговорять бюджетний процес на 2027 рік.









