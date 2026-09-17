Ігор Зінкевич ініціює жорсткіші санкції за серйозні порушення ПДР

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич звернувся до Міністерства внутрішніх справ і до профільного парламентського комітету з вимогою посилити відповідальність за найнебезпечніші порушення правил дорожнього руху.

Йдеться про істотне перевищення швидкості, проїзд на заборонений сигнал світлофора та небезпечні маневри.

До переліку також належать порушення правил проїзду пішохідних переходів, створення аварійних ситуацій і керування в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Депутат підкреслив важливість розгляду законопроєктів №15348 та №15348-1. 15 вересня Верховна Рада не підтримала законопроєкт №15348 потрібною кількістю голосів.

Через це питання посилення відповідальності за грубі порушення ПДР досі лишається невирішеним.

Ігор Зінкевич попросив МВС повідомити про подальшу роботу над цими ініціативами та можливість запровадження додаткових санкцій для систематичних порушників.

Він також попросив надати статистику дорожньо-транспортних пригод, кількість загиблих і травмованих через основні види грубих порушень ПДР за 2024–2026 роки.

«Безпека дорожнього руху — це не питання наповнення бюджету штрафами. Йдеться насамперед про життя та здоров’я людей. Відповідальність за свідомо небезпечну поведінку на дорозі має бути реальною та невідворотною», — наголосив Ігор Зінкевич.