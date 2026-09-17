Львівська міськрада подала скаргу до ЛОДА через затягування погоджень рекультивації Грибовицького полігону та будівництва крематорію

Сесія Львівської міської ради звернулася до Львівської обласної військової адміністрації через багатомісячні затримки з погодженням документів, необхідних для реалізації критичних для громади проєктів.

Йдеться про рекультивацію Грибовицького полігону та будівництво крематорію на Голосківському кладовищі. Цю інформацію оприлюднили у Львівській міській раді.

Документи на погодженні 197 та 171 день

Документи щодо рекультивації Грибовицького полігону місто подало до Львівської ОВА 4 березня 2026 року. Станом на 17 вересня погодження не отримали. Від подачі минуло 197 днів.

Папери щодо будівництва крематорію на Голосківському кладовищі надіслали 30 березня 2026 року. Відтоді минуло 171 день. Питання досі не вирішене.

Депутати наголошують, що зволікання втрачає час і створює ризики. Це може призвести до втрати фінансування, додаткових витрат для громади та зриву реалізації низки проєктів, частина з яких фінансується міжнародними партнерами.

«Це різні проєкти, але наслідки затримок однакові: втрата часу, ризик втрати коштів і додаткові витрати для громади. Існує загроза зриву реалізації проєктів, частина з яких фінансується міжнародними партнерами. Ми не бачимо об’єктивних причин, щоб рішення щодо критично важливих об’єктів чекали місяцями», — сказав депутат фракції «Варта» Тарас Ворко.

Він зазначив, що місто виконало свою частину роботи. Проєкти мають фінансування і повинні рухатися до реалізації.

Садовий: «Мешканці міста Львова чекають, коли відкриється крематорій»

Міський голова Львова Андрій Садовий підкреслив важливість як рекультивації полігону, так і відкриття крематорію для мешканців громади.

«Мене дивує ця ситуація, бо в обласній адміністрації працюють переважно львів’яни. Вони навчалися тут, їхні діти ходять до шкіл у Львові. І коли йдеться про львівські проєкти, документи просто не підписують», — зазначив Андрій Садовий.

Він додав, що мешканці очікують на відкриття крематорію і завершення рекультивації полігону. Міський голова подякував депутатській Комісії стійкості за розгляд питання та винесення його на сесію.

«Мешканці міста Львова чекають, коли відкриється крематорій. Вони також сподіваються на фінальний акорд по рекультивації», — сказав міський голова.

Депутати закликали Львівську ОВА невідкладно розглянути подані документи і ухвалити передбачені законом рішення. Вони наполягають на недопущенні подальшого затягування процедур.

Нагадаємо, раніше через затягування погодження документів щодо продовження реконструкції школи у Брюховичах головний освітянин Львова влаштував одиночний пікет під стінами Львівської ОВА. Він приніс із собою два ящики проєктно-кошторисної документації. Обласна влада пообіцяла переглянути подану документацію.