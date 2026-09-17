Садовий заявив, що Львівобленерго й Львівгаз належать олігархам-мільярдерам

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що власниками «Львівобленерго» та «Львівгазу» є олігархи-мільярдери.

Про це він повідомив під час сесії Львівської міської ради.

Він навів приклад: люди переходять у «Львівобленерго» та «Львівгаз», бо там оформили 100% бронювання.

У «Львівводоканалі» та «Львівтеплоенерго» такої можливості немає.

Садовий додав, що власники обленерго й газової компанії дійсно добилися бронювань для своїх працівників.

Він також сказав, що комунальні підприємства не можуть забезпечити роботу у всіх містах.

Мер запропонував ще раз підготувати звернення до уряду, щоб виправити цю ситуацію.

Він назвав це банальною несправедливістю.

Працівник «Львівобленерго» нічим не відрізняється від працівника «Львівтеплоенерго».

Не треба ділити людей, зауважив Садовий.