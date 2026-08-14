У Львові чотирьом військовим відновили чутливість руки за унікальною методикою оперативного втручання

У Львівській університетській лікарні завершили роботу реконструктивні хірурги з Італії.

Протягом тижня фахівці з Італії разом з українськими колегами оперували пацієнтів та передавали досвід застосування новітньої методики Targeted Sensory Reinnervation (TSR). Вона допомагає повернути чутливість після ампутації та зняти фантомний біль.

Принцип методу простий на перший погляд. Хірурги з’єднують чутливі нерви, що залишилися, з невеликими шкірними нервами в ділянці кукси. Згодом нервові волокна проростають до шкіри. Пацієнт починає відчувати дотик навіть там, де кінцівки вже немає — до втраченої стопи чи окремих пальців.

«Раніше після ампутації нерви залишалися без жодної функції. Тепер завдяки такому типу операції ми даємо нервам конкретну роботу. Через це вони втрачають здатність розвивати нейропатичний чи фантомний біль», — пояснює професор пластичної і реконструктивної хірургії Університету Падуї Александер Гардетто.

Серед пацієнтів опинився військовослужбовець Олександр Колкатин з позивним «Смайл». Він втратив ногу внаслідок атаки FPV-дрона. Після кількох операцій чоловіка постійно мучили фантомні болі, а ходьба на протезі приносила справжній дискомфорт.

Завідувач відділення реконструктивно-пластичної хірургії Університетської лікарні Ігор Стояновський розповідає: нова методика потрібна багатьом пацієнтам. Саме тому на навчання приїхали медики з різних куточків країни.

«Дуже багато пацієнтів потребують таких операцій. Щоб швидше впровадити методику в Україні, до нас приїжджають лікарі з Рівного та Івано-Франківська. Долучилися й колеги з військово-медичного клінічного центру Західного регіону», — розповідає Ігор Стояновський.

Перші результати проведених операцій лікарі планують оцінити вже за кілька місяців. За час цієї місії італійські та українські хірурги прооперували чотирьох військових. Італійські фахівці мають намір повернутися до Львова, щоб продовжити навчання українських медиків сучасним методам реконструктивної хірургії.