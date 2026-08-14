Мелітопольська захисниця: Львів проведе в останню путь свою героїню

14 серпня Львів проведе в останню дорогу трьох захисників України — Костянтина Соломакіна, Олександра Грудецького та Олену Балим. Вони загинули, боронячи державу від російського вторгнення.

Церемонія прощання розпочнеться о 11:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла. Приблизно о 11:30 львів’яни зберуться на площі Ринок для загальноміського прощання з полеглими воїнами.

Костянтина Соломакіна поховають на кладовищі в селищі Рудно. Олександра Грудецького проведуть в останню путь на військовому полі Ряснянського кладовища, що на вулиці Лукасевича. Олену Балим поховають на Личаківському цвинтарі, на полі почесних поховань №87 (вулиця Пасічна).

Біографічні довідки

🕯️Костянтин Соломакін (05.02.1983 — 26.05.2025). З’явився на світ у Будапешті, Угорщина.

Здобував середню освіту у Слов’янському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №8 Слов’янської міської ради Донецької області. Диплом отримав у Слов’янському державному педагогічному університеті за спеціальністю «Вчитель фізичної культури і валеології».

Працював тренером-викладачем з вільної боротьби в Краматорську та Слов’янську.

Рідні згадують Костянтина як надзвичайно добру, щиру та чуйну людину. Він завжди був готовий прийти на допомогу.

Справою його життя стало навчання дітей вільної боротьби. Костянтин мріяв залучити до спорту якомога більше юних спортсменів, розкрити їхні здібності та виховати чемпіонів міжнародного рівня. Сам він мав звання майстра спорту з вільної боротьби — це підтверджувало його високий професіоналізм та відданість улюбленій справі. Тренери з усієї країни поважали Костянтина за відданість спорту та щиру любов до тренерської роботи.

У 2025 році Костянтин долучився до захисту Батьківщини від російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Південно-Слобожанському й Донецькому напрямках у складі 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ Збройних Сил України.

У Костянтина Соломакіна залишилися дружина, двоє дітей, батьки, брати та вся родина.

🕯️Олександр Грудецький (15.02.1984 — 08.08.2026). Львів’янин.

Навчався у ліцеї №38 Львівської міської ради, потім у вищому професійному училищі №63 Львова. Вищу освіту здобув у Національному лісотехнічному університеті України.

За словами рідних, Олександр вирізнявся добротою, спокоєм, розумом та відповідальністю. Він завжди дбав про побратимів, підтримував їх та був людиною, на яку можна покластися. Особливо захоплювався спортом, найбільше — велоспортом. Любив подорожі, гори та активний відпочинок, з радістю відкривав нові місця й долав нові маршрути. Брав участь у веломарафонах та мріяв здолати легендарний маршрут «Париж — Брест — Париж».

З початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Олександр став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Південно-Слобожанському й Донецькому напрямках у складі 1-го Донецького прикордонного загону «Гарт» Державної прикордонної служби України.

Нагороджений відзнакою Президента України — медаллю «За оборону України».

В Олександра Грудецького залишилися мати, брат, сестра та родина.













🕯️Олена Балим (13.12.1966 — 20.07.2026). Родом із Мелітополя Запорізької області.

Навчалася у Костянтинівському районному навчально-виховному об’єднанні «Гімназія — Мала академія наук №1 „Таврія“» Костянтинівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області.

Пройшла військову строкову службу.

Рідні розповідають, що Олена була надзвичайно доброю, чуйною та справедливою людиною. Вона вирізнялася щирістю, небайдужістю та уважністю до людей, вміла співпереживати й завжди готова була допомогти тим, хто цього потребував. Дуже любила тварин, піклувалася про них — у неї було багато домашніх улюбленців, яким вона дарувала турботу, тепло та любов.

У 2018 році Олена стала на захист Батьківщини від російського вторгнення. Боронила територіальну цілісність та суверенітет України на Луганському, Запорізькому, Миколаївському та Донецькому напрямках у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Сухопутних військ Збройних Сил України.

Нагороджена медаллю «За оборону Бахмута».

В Олени Балим залишилася донька.