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На Львівщині невідомі напали на чоловіка та вкрали його майно (ФОТО)

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У Стрию правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні перехожого на вулиці.

32-річний місцевий мешканець вдарив 59-річного чоловіка в обличчя, а потім забрав у нього мобільний телефон.




Місце перебування нападника поліція встановила завдяки камерам системи «Безпечна Львівщина». Слідчі оперативно вилучили речові докази у справі.

Чоловіку вже повідомили про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Наразі досудове розслідування у справі триває.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

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