Львівську міськраду звинувачують у порушенні антимонопольного законодавства при укладенні угод з паркувальниками

Антимонопольний комітет висунув підозру Львівській міськраді у порушенні конкурентного законодавства. Причина — договори з операторами паркування, укладені без проведення конкурсів.

Про це повідомила пресслужба Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

13 серпня цього року АМКУ розпочав розгляд справи. Відомство вбачає ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції у діях департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради.

Мова йде про платне паркування на території громади. У 2024 році міськрада укладала договори з операторами майданчиків, які містили пункти про можливість продовження терміну дії без нового конкурсу.

Окремі договори взагалі діють до 2030 року.

“Така модель могла створювати умови для функціонування операторів майданчиків для платного паркування не на конкурентних засадах, оскільки після первинного визначення оператора договір міг продовжуватися без проведення нового конкурсу. Це, своєю чергою, могло обмежувати можливість інших суб’єктів господарювання вступити на відповідний ринок та змагатися за право надання таких послуг. Конкурсний відбір має забезпечувати відкритість, прозорість та змагальність учасників, а переваги суб’єкти господарювання повинні здобувати завдяки власним досягненням” — зазначили у відомстві.

Виходячи з цього, антимонопольники вважають: дії міськради порушують закон “Про захист економічної конкуренції”.

Ще у листопаді 2025 року АМКУ надав департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури рекомендації — припинити подібну практику укладання договорів. Мерія відреагувала: з 2026 року нових договорів з такими положеннями вже не підписують.

“Разом з тим відділення встановило, що департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради не вжив заходів щодо приведення вже укладених договорів, у яких містилися відповідні положення, у відповідність до чинного законодавства. З огляду на це адміністративна колегія Західного МТВ АМКУ постановила розпочати розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції” — додали в комітеті.