У Львові через прорив труби на вулицю хлинула вода

На одній із вулиць Львова просто на дорогу пробивається вода — асфальт вже помітно намок.

Про це повідомили на Гарячій лінії міста Львова.

На вулиці Кубійовича, 35 з-під асфальту постійно сочиться вода. Навіть спека не встигає її висушити.

Мешканців будинку це неабияк тривожить. Особливо переживають жителі напівпідвальних квартир. Поява вологи вказує на те, що десь тут прорвало трубу.

Люди припускають, що вода вже потихеньку підмиває фундамент будівлі. Виникає закономірне запитання: що станеться, коли під вагою автомобілів проламається асфальт?

Мешканці нагадують, що вулицю Кубійовича й раніше неодноразово розкопували аварійні бригади. Тому вони закликають нарешті провести капітальний ремонт підземних комунікацій, а не обмежуватися частковими латками.