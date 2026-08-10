На Львівщині зіткнулися Honda та маршрутний автобус: у аварії постраждали три особи

У селі Коростів Стрийського району внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травм зазнали три особи.

Обставини аварії наразі з’ясовують правоохоронці.

Зіткнення сталося минулого вечора приблизно о 21:15 на трасі “Київ – Чоп”.

Як свідчать попередні дані, у пригоді зіткнулися легковий автомобіль Honda CR-V та рейсовий автобус марки Bova. За кермом Honda перебував 48-річний мешканець Львова, автобус вів 54-річний водій зі Стрия. У момент зіткнення пасажирів у салоні автобуса не було.

У результаті аварії постраждали водій легковика та двоє його супутників – жінка 46 років та 13-річний підліток. Медики госпіталізували всіх трьох потерпілих.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Справу кваліфікували за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспортних засобів.

Ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт, арешту або обмеження свободи терміном до трьох років. Суд може також позбавити винного права керувати транспортом на аналогічний строк.

Слідство продовжує з’ясовувати всі деталі та причини дорожньо-транспортної пригоди.