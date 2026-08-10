Через ремонтні роботи на водогоні жителі Городка та десяти навколишніх сіл Львівщини тимчасово опиняться без водопостачання

Водопостачання зупинять з 05:30 год 11 серпня до 09:00 год 12 серпня.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Завтра, 11 серпня, фахівці ЛМКП “Львівводоканал” замінять пошкоджену ділянку магістрального водогону діаметром 900 мм у селі Бартатів.

Роботи розпочнуться о 05:30 год 11 серпня та триватимуть до 09:00 год 12 серпня. На цей період воду відключать у таких населених пунктах:

– м. Городок;

– с. Бартатів;

– с. Воля-Бартатівська;

– с. Артищів;

– с. Мавковичі;

– с. Керниця;

– с. Лапаївка;

– с. Зимна Вода;

– с. Конопниця;

– с. Суховоля;

– с. Мшана.

Львів’яни жодних перебоїв не відчують — вода надходитиме у звичному режимі.

“Минулої п’ятниці на магістральному водогоні у с. Бартатів сталося пошкодження. Аварійна бригада працювала на місці цілу ніч і тимчасово загерметизувала ділянку ремонтним хомутом. Такий крок дозволив швидко зупинити витік. Головне — водопостачання Львова не переривалося, і мешканці міста навіть не помітили наслідків аварії. Тепер ми готові до повноцінної заміни пошкодженої частини водогону: змонтуємо нову вставку труби довжиною приблизно 10 метрів”, — розповіли у “Львівводоканалі”.

У комунальному підприємстві підкреслили: попереду масштабна й технічно складна робота. Щоб виконати її безпечно, спершу потрібно зупинити водогін. Далі — замінити пошкоджену ділянку. Останній етап — промивання трубопроводу після завершення всіх робіт.