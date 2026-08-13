У Львові через фіктивне оформлення працівників для уникнення мобілізації позбулися посад керівник та завідувачка стоматологічної поліклініки №1

У Львові керівництво комунального підприємства «Стоматологічна поліклініка №1» втратило свої посади. Звільнили генерального директора та завідувачку відділення.

Незадовго до цього правоохоронці повідомили обом посадовцям про підозру. Мова йде про організацію схеми фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних для отримання бронювання від мобілізації. Про рішення звільнити керівників поліклініки повідомили в управлінні охорони здоров’я Львівської міської ради.

За даними СБУ, підозрювані налагодили механізм фіктивного оформлення на роботу чоловіків призовного віку. Це давало їм змогу отримати бронювання та уникнути мобілізації.

«Позиція міста однозначна: жодної толерантності до таких можливих зловживань. Особливо коли йдеться про мобілізацію та обороноздатність країни. Місто повністю сприятиме правоохоронцям у встановленні всіх обставин справи», — зазначили у Львівській міській раді.

Обидва фігуранти справи наразі перебувають під вартою. Досудове розслідування ще триває — слідчі з’ясовують усі деталі та обставини цієї справи. Остаточне рішення щодо винуватості посадовців ухвалить суд.

Створено за матеріалами: 032.ua