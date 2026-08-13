Приватні кошти на захист: як у Львові облаштовують сховища для мешканців спальних районів

У Львові приватні інвестори власним коштом відновлюють бомбосховища для мешканців спальних районів

На вулиці Стрийській та прилеглих до неї вулицях у Львові бізнес самостійно приводить до ладу укриття цивільного захисту. Мешканці спального району можуть безкоштовно користуватися ними під час повітряних тривог.

Про це журналістам розповів Святослав Лотоцький — відповідальна особа ТОВ «Львів Інвест Сіті» та власник частини нерухомості на території колишнього Львівського автобусного заводу.

Ці сховища зводили ще за радянських часів — на випадок ядерного удару. Конструкції виявились дуже міцними, проте десятиліттями простояли без належного догляду і поступово занепали. Нині новий власник територій займається їхнім відновленням.

Уже 2023 року підприємство за власний кошт капітально відремонтувало сховище. На ремонт витратили близько 3,5 мільйона гривень. Наступний етап — облаштування туалетів і умивальників.

«У 2023-му вклали 3,5 мільйона гривень. Від початку повномасштабної війни ми поетапно приводимо укриття до належного вигляду і плануємо це робити далі. Найближчим часом хочемо облаштувати санвузли», — розповіли в компанії.

Укриттям регулярно користуються працівники підприємств, розташованих на території заводу. Коли лунає повітряна тривога, двері відчиняють і для місцевих жителів. Охоронець реагує на сигнал миттєво і за потреби супроводжує людей до сховища. Саме туди у 2022 році, під час масованих ракетних ударів «Кинджалами», приходили шукати захисту мешканці навколишніх будинків.

«Укриття працює з 2022 року. Щойно лунає сигнал повітряної тривоги, охоронець біжить відчиняти двері. Ми відкрили доступ для мешканців сусідніх будинків, проте, незважаючи на це, за весь час майже ніхто не приходив», — розповіли представники ЛАЗу.

Святослав Лотоцький наголошує: жодної фінансової підтримки від міської влади компанія не отримувала. Усі роботи вона виконує власними силами, без будь-якого прибутку.

«Для нашої компанії важливо, щоб мешканці прилеглих будинків почували себе комфортно і могли укритись від загроз ворога», — наголосив Лотоцький.

Представник інвестора нагадав, що минулого тижня на вулиці Стрийській відбулося засідання міської комісії ТЕБ і НС. Головував на ньому перший заступник мера Львова Андрій Москаленко.

«Ми будемо і надалі проводити укриття у відповідний належний стан задля забезпечення комфорту місцевих мешканців. Але, враховуючи специфіку робіт, це не може бути зроблено у короткий проміжок часу», — наголошує Лотоцький.

Сьогодні стан укриттів на вулиці Стрийській перевірили представники ДСНС Львівщини.

Приклад ЛАЗу показує: коли відповідальний бізнес співпрацює з містом, це посилює цивільний захист населення.

У компанії заявляють, що продовжуватимуть інвестувати в модернізацію укриттів відповідно до потреб мешканців і працівників підприємств в умовах постійної загрози ракетних атак.