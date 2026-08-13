Мешканці Львова закликають обмежити проїзд вантажного транспорту через вулиці міста

Львів’яни зареєстрували петицію із проханням заборонити рух вантажівок вагою понад 12 тонн вулицями міста.

Сергій Лейченков подав петицію на портал е-петицій Львівської міської ради у вівторок, 11 серпня. Він просить заборонити рух великовагового транспорту масою понад 12 тонн центральними вулицями Львова.

Автор петиції пояснює: вантажівки такої маси мають значно довший гальмівний шлях, ніж легкові автомобілі. У них гірша оглядовість та більший радіус повороту. Через це зростає ризик аварій із тяжкими наслідками — особливо для пішоходів і велосипедистів.

“Руйнівний вплив транспортного засобу на дорожній одяг зростає непропорційно до зростання осьового навантаження. Унаслідок цього незначна за часткою кількість великовагового транспорту спричиняє переважну частину зносу дорожнього покриття.

Додатково страждають мостові споруди, шляхопроводи, трамвайні колії, підземні інженерні мережі, а вібрація негативно впливає на технічний стан прилеглої забудови, зокрема історичної. Ремонт пошкодженої мережі здійснюється коштом бюджету Львівської міської територіальної громади, тобто фактично перекладається на її мешканців” — йдеться у тексті петиції.

Крім того, автор звертає увагу: великовагові вантажівки суттєво забруднюють повітря, створюють шум і вібрацію у міському середовищі.

“Транзитний рух вантажного транспорту через Львів не є безальтернативним: на підходах до міста функціонують автомобільні дороги загального користування державного значення, які утворюють обхід міста та за своїми технічними параметрами розраховані на пропуск великовагового транспорту. Отже, запропоноване обмеження не унеможливлює перевезення, а лише впорядковує маршрути їх здійснення” — зазначив автор петиції.

На момент публікації петиція набрала лише 46 голосів із необхідних 500.

Електронні петиції у Львові діють із 22 лютого 2016 року. Якщо петиція набирає необхідні 500 голосів підтримки, міськрада зобов’язана її розглянути — прийняти чи відхилити, згідно з порядком подання та розгляду електронних петицій.