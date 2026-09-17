Підрядник присвоїв 575 тисяч гривень під час ремонту львівської школи

Директор фірми підробив документи та привласнив 575 тисяч гривень під час ремонту школи, пошкодженої ракетним ударом у Львові.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Правоохоронці повідомили про підозру директору фірми-підрядника, який завищив вартість робіт під час відновлення однієї зі шкіл Львова після ракетних ударів РФ.

Йдеться про майже 575 тис. грн із міського бюджету Львова.

“У 2023 році між однією з середніх загальноосвітніх шкіл Львова та товариством з обмеженою відповідальністю був підписаний договір про виконання невідкладних аварійно-відновлювальних робіт із виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів однієї зі шкіл Львова внаслідок ракетних ударів РФ.

Проте директор компанії-підрядника не забезпечив виконання умов договору в повному обсязі, натомість подав акти виконаних робіт, в які були внесені недостовірні відомості щодо фактично виконаних робіт та їхньої вартості. Таким чином вартість фактично виконаних робіт та інших пов’язаних з цим витрат була завищена на майже 575 тис. грн” – наголосили у поліції.

Директору компанії-підрядника повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ та ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, — позбавлення волі на строк до восьми років. Також передбачено позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.