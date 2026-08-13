ДСНС провела позаплановий огляд укриття на території колишнього заводу ЛАЗ

Фахівці ДСНС у Львівській області 13 серпня провели раптову перевірку укриттів на території колишнього Львівського автобусного заводу.

Під час перевірки представники служби оглянули захисні споруди та детально вивчили їхній стан. Власники території одразу відкрили доступ до укриттів. Вони показали виконані роботи та поділилися планами щодо подальшого облаштування.

Наразі там готуються до нового етапу оновлення — встановлення санвузлів та умивальників. Це має зробити перебування людей у сховищі більш комфортним під час тривалих повітряних тривог.

На ЛАЗі підкреслюють: з початку повномасштабної війни укриття доступне не лише для працівників підприємств та бізнесів на території заводу. Ним можуть скористатися й мешканці сусідніх районів.

Коли лунає сигнал тривоги, охорона відчиняє сховище та за потреби супроводжує людей усередину.

Минулого року власники приміщень вклали у ремонт та облаштування укриття близько 3,5 мільйона гривень. Роботи там не зупиняють — планують надалі покращувати побутові умови та комфорт для людей у сховищі.

Представники ЛАЗу заявляють про готовність продовжувати інвестувати власні кошти в розвиток захисної інфраструктури. На їхню думку, така участь соціально відповідального бізнесу здатна допомогти місту розширити мережу якісних та доступних укриттів.

Нагадаємо, 7 серпня територію колишнього заводу ЛАЗ вже оглядала робоча група Львівської міської ради, яка займається питаннями стану укриттів.