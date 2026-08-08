У Львові автобус збив жінку на пішохідному переході, обставини ДТП з’ясовує поліція

На вулиці Коперника у Львові автобус наїхав на молоду жінку. Пішохідка отримала травми, інцидент трапився 7 серпня приблизно о 15:15.

За першими даними, за кермом автобуса БАЗ А07914 перебував 58-річний львів’янин. Саме він наїхав на 21-річну мешканку міста, яка переходила проїжджу частину.

Внаслідок зіткнення дівчина зазнала тілесних ушкоджень. Медики забрали її до лікарні для надання допомоги.

Правоохоронці Львівського районного управління поліції №1 вже відкрили кримінальне провадження. Справу класифікували за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, яка стосується порушення правил безпеки дорожнього руху. Ця стаття передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років. Додатково суд може позбавити водія права керувати транспортом на такий же термін.

Наразі слідчі встановлюють усі деталі та обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди.