Львівщина сьогодні провела в останню путь вісьмох своїх захисників

8 серпня Львівщина востаннє проведе в останню путь восьмох захисників, які поклали життя за Україну.

Олег Козак. Чоловік народився у селі Вибранівка Ходорівської громади. Ще у 2014 році він добровільно пішов захищати країну. Воював в АТО, там же зазнав ранення. Коли почалося повномасштабне вторгнення, знову повернувся до армії. Командував взводом технічного забезпечення 2-го механізованого батальйону. Виконував завдання на найгарячіших ділянках фронту.

Під час однієї з бойових операцій отримав важке пораненн. Майже цілий рік лікарі боролися за його життя. 5 серпня чоловік помер у лікарні Львова.

Василь Коваль. Мешканець села Викоти Бісковицької громади. З березня 2022 року служив механіком-водієм у 1-му механізованому батальйоні військової частини А7028. Довгий час рахувався зниклим безвісти. Загинув 7 травня 2025 року поблизу Торецька Бахмутського району Донецької області. Йому було 51 рік.

Сергій Лісіцин. Уродженець Львова. У 2023 році долучився до 5-ї окремої штурмової Київської бригади. Тривалий час вважався зниклим безвісти. Загинув 22 грудня 2023 року у віці 45 років.

Олександр Ворокосов. Львів’янин. У 2024 році вступив до лав 32-ї окремої механізованої Сталевої бригади. Довгий час його статус залишався невідомим — зниклий безвісти. Загинув 25 липня 2024 року. Йому було 35 років.

Павло Толопка. Мешканець Львова. Із перших днів повномасштабної війни захищав територіальну цілісність держави у складі 37-ї окремої бригади морської піхоти Військово-Морських Сил. Рахувався зниклим безвісти. Загинув 9 листопада 2024 року у 43 роки.

Мар’ян Бегей. Львів’янин. У 2024 році пішов на фронт відбивати російську агресію. Спочатку служив у 125-й окремій важкій механізованій бригаді, а потім перейшов до 5-ї окремої важкої механізованої бригади. Довго вважався зниклим безвісти. Загинув 28 грудня 2024 року. Захиснику було 35 років.

Олег Нос. Уродженець Львова. У 2024 році став на захист рідної землі. Проходив службу у 54-й окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепи. Тривалий час рахувався зниклим безвісти. Загинув 27 січня 2026 року у 40-річному віці.

Олег Заяць. Мешканець Львова. З 2024 року служив у 7-му прикордонному Карпатському загоні Державної прикордонної служби, а згодом перейшов до 1-го Донецького прикордонного загону «Гарт». Загинув 6 серпня — на другий день після власного дня народження. Воїну було 43 роки.