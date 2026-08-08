На Львівщині провели в останню путь поліцейського полку «Сафарі»

Назавжди 26… На Львівщині провели в останню дорогу поліцейського полку «Сафарі» бригади «Лють» Миколу Цидуляка. Він загинув у бою, захищаючи Україну.

Про це повідомила поліція Львівської області.























Побратима і бійця Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють» поховали 7 серпня. Церемонія прощання відбулась у рідному селі загиблого — Нагачеві, що на Яворівщині. Панахиду відправили в місцевій церкві Преподобного Симеона Стовпника.

Проводити правоохоронця в останню путь прийшли очільник поліції Львівщини Олександр Шляховський та його заступники. Були присутні керівники структурних підрозділів обласного управління Нацполіції, командування полку та бригади. Прийшли попрощатись побратими, рідні й близькі загиблого.

«Смерть Миколи – це непоправна втрата для родини, бойових побратимів та для всіх нас. Він був зовсім молодим – мав усього 26 років, але мужньо захищав Україну та віддано служив своєму народу, а ще – був дуже відповідальним та сміливим і користувався заслуженою повагою побратимів. В Миколи залишилось троє неповнолітніх дітей, дружина та батько з матір’ю – висловлюю щирі співчуття та запевняю, що ми завжди готові підставити плече та допомогти вам. Вічна пам’ять».

Сержант поліції Микола Цидуляк народився 19 грудня 1999 року в селі Нагачів на Яворівщині. Разом із сім’єю мешкав в Івано-Франківській області.

Службу в Національній поліції він розпочав у 2023 році. У складі штурмового полку «Сафарі» бригади «Лють» захищав територіальну цілісність та незалежність держави. Ніс службу на найгарячіших напрямках фронту. Мав позивний «Піка».

На початку серпня 2026 року під час виконання бойового завдання в Краматорському районі Донецької області ворожий дрон завдав йому смертельного ранення.