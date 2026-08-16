На Львівщині у чоловіка на електроскутері виявили гранату під час перевірки

У Радехові правоохоронці зупинили 50-річного чоловіка й під час перевірки документів виявили в нього предмет, схожий на гранату.
Боєприпас одразу вилучили та передали на експертизу — про це повідомили у поліції Львівщини.
Інцидент трапився 15 серпня. Патрульні працювали на своїй території обслуговування й зупинили водія електроскутера для звичайної перевірки документів. Саме тоді у чоловіковій сумці вони помітили підозрілий предмет, схожий на гранату.
На місце негайно викликали слідчо-оперативну групу разом із вибухотехніками поліції області. Боєприпас вилучили, а самого чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
«Боєприпас вилучили та направили на експертне дослідження. Власника гранати, 50-річного місцевого жителя, затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», — зазначили в поліції.
За процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури чоловікові вручили підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
«Досудове розслідування триває. Наразі встановлюємо, звідки в чоловіка з’явилася ця граната», — додали правоохоронці.
Найближчим часом суд визначиться із запобіжним заходом для підозрюваного.
Створено за матеріалами: 032.ua