На Львівщині у чоловіка на електроскутері виявили гранату під час перевірки

У Радехові правоохоронці зупинили 50-річного чоловіка й під час перевірки документів виявили в нього предмет, схожий на гранату.

Боєприпас одразу вилучили та передали на експертизу — про це повідомили у поліції Львівщини.

Інцидент трапився 15 серпня. Патрульні працювали на своїй території обслуговування й зупинили водія електроскутера для звичайної перевірки документів. Саме тоді у чоловіковій сумці вони помітили підозрілий предмет, схожий на гранату.

На місце негайно викликали слідчо-оперативну групу разом із вибухотехніками поліції області. Боєприпас вилучили, а самого чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Боєприпас вилучили та направили на експертне дослідження. Власника гранати, 50-річного місцевого жителя, затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», — зазначили в поліції.

За процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури чоловікові вручили підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

«Досудове розслідування триває. Наразі встановлюємо, звідки в чоловіка з’явилася ця граната», — додали правоохоронці.

Найближчим часом суд визначиться із запобіжним заходом для підозрюваного.

Створено за матеріалами: 032.ua