У Львівській області внаслідок ДТП постраждала 58-річна жінка на велосипеді

У Бродах травмувалася 58-річна велосипедистка після зіткнення з автівкою.

Аварія трапилася 24 вересня близько 16:45 на перехресті вулиць Івана Франка та 900-річчя Бродів.

За попередньою інформацією поліції, у ДТП зіткнулися Citroen Jumpy під кермуванням 56-річної жительки Бродів і велосипед із 58-річною велосипедисткою за кермом.

«Від отриманих травм жінка-велосипедистка була госпіталізована», — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Згідно із санкцією статті, винуватцеві загрожує обмеження волі до трьох років із позбавленням права керувати транспортом на той же строк. Поліція продовжує встановлювати всі деталі події.