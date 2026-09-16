У Львівській області до суду скерували справу проти двох експосадовців лісництва за незаконну вирубку понад 1100 дерев

На Львівщині судитимуть двох колишніх посадовців лісництва, яких обвинувачують у незаконній порубці дерев та перевищенні службових повноважень.

Слідство встановило: через їхні дії довкіллю завдали збитків понад 5,2 млн грн.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти.

Фігурантами стали колишній директор та головний лісничий філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

За версією слідства, у 2022 році вони безпідставно видавали лісорубні квитки на рубки переформування.

На підставі цих документів вирубали понад 1 100 дерев різного віку й порід.

Директор, зокрема, підписав і видав лісорубні квитки без належних підстав.

Через це на площі понад 26 га вирубали щонайменше 1 068 дерев. Завдана шкода — понад 4,5 млн грн.

За аналогічною схемою головний лісничий видав ще незаконні квитки.

За їхніми документами вирубали 116 дерев на площі понад 7 га. Сума збитків — майже 700 тис. грн.

«Обом обвинуваченим інкриміновано незаконну порубку дерев у лісах та перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки», – повідомили у прокуратурі.

Експосадовцям інкримінують ч. 4 ст. 246 та ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування проводило Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Львові.

Обвинувальні акти вже скеровано до суду.

Створено за матеріалами: 032.ua