На старому Голосківському цвинтарі ексгумували майже 90 тіл загиблих

Більшість з них — військовослужбовці Війська Польського, які загинули в боях за Львів у вересні 1939 року.

Український інститут національної пам’яті повідомив про результати ексгумацій на території старого Голосківського цвинтаря у Львові.

Станом на 14 вересня там виявили 90 людських решток.

Залежно від обліку, 89 із них уже ексгумовано.

Серед знайдених — сім решток військовослужбовців Вермахту; решта належать солдатам Війська Польського, які загинули в обороні Львова у вересні 1939 року.

Ще у 2019 році на території колишнього села Голоско Велике провели дослідження з пошуку польських вояків. Тоді виявили ознаки місць поховань.

Ексгумаційні роботи розпочали 25 серпня. Працюють до 2 жовтня вказаного року.

До операції долучилися українське товариство “Українська памʼять”, Польський інститут національної пам’яті та Вроцлавський медичний університет.

Перший етап перепоховання польських солдатів, які загинули під час оборони Львова 1939 року, відбувся у серпні 2025 року.

Тоді понад чотири тижні тривала спільна українсько-польська експедиція на території колишнього цвинтаря на Збоїщах.

Загиблих, яких виявили на Збоїщах, перепоховали у Мостиськах.