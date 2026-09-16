На Львівщині двох колишніх посадовців лісництва судитимуть за незаконну вирубку понад 1100 дерев

До суду скерували обвинувальні акти щодо двох експосадовців лісництва. Їх звинувачують у незаконній порубці дерев у лісах і перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. Про це повідомили у Спеціалізованій екологічній прокуратурі Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, у 2022 році директор та головний лісничий одного з підрозділів філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» незаконно видавали лісорубні квитки на рубки переформування. На підставі цих квитків проводили вирубку дерев.

Слідство встановило, що директор безпідставно підписав і видав лісорубні квитки. Внаслідок цього на площі понад 26 га зрубали не менше ніж 1068 дерев різного віку та порід. Розмір шкоди довкіллю в цьому епізоді становить понад 4,5 млн грн.

За аналогічною схемою головний лісничий видав незаконні лісорубні квитки. На площі понад 7 га внаслідок цього зрубали ще 116 дерев. Сума збитків у цій частині справи оцінюється майже у 700 тис. грн.

Обом обвинуваченим інкримінують незаконну порубку дерев у лісах та перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування здійснювало Територіальне управління Державного бюро розслідувань у місті Львові.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.