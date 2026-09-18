На Личаківській вулиці на новому відтинку організували реверсний рух

На ділянці біля підприємства «Ензим» на вулиці Личаківській запровадили реверсний рух через роботи з укріплення схилу.

ЛКП “Львівавтодор” повідомило про це на своїй сторінці у Фейсбуці.

Відсьогодні, 18 вересня, на в’їзді до Львова зі сторони Винників на вулиці Личаківській починають укріплювати схил і підсилювати хідники біля «Ензиму».

Новий відрізок має довжину близько 150 метрів. На ньому діятиме реверсний рух.

Роботи виконує підрядник ТОВ “Автомагістраль‑Південь”.

У комунальному підприємстві пояснили, що роботи поділено на етапи:

– перша ділянка: тут уже влаштували конструктивні шари під хідники й уклали фрезований асфальт. Наразі встановлюють пішохідне огородження та укріплюють схил. Після цього розпочнеться асфальтування. Ці роботи проводять без додаткових обмежень для руху транспорту;

– друга (нова) ділянка: на цьому відрізку запровадили реверсний рух.

“Роботи зі сторони ‘Ензиму’ охоплюють кілька ділянок. Їх виконують поетапно, щоб перекривати якомога коротші відрізки та мінімізувати незручності для водіїв”, – зазначив директор ЛКП “Львівавтодор” Микола Власюк.





Нагадаємо, з 19 березня на вулиці Личаківській, на ділянці від вулиці Букової до межі міста, розпочали роботи з укріплення підпірних стінок і схилів з обох боків дороги. Через велику спецтехніку тимчасово перекривають ділянки, де працюють, щоб забезпечити безпеку руху.