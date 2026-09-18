Марію Федак перепоховали у Львові

У Львові перепоховали українську громадську діячку Марію Федак.

18 вересня у місті провели прощання та перепоховання Марії Федак, знаної громадської і благодійної діячки. Вона представляла жіночий та просвітницький рух Галичини. Була матір’ю Ольги Коновальця та Софії Мельник.

Марія Федак померла й була похована на цвинтарі Боневуа в Люксембурзі. Через десятиліття її рештки повернули в Україну в межах ініціативи з повернення та вшанування видатних українців, похованих за кордоном.





























Прощання розпочали у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Після молитви жалобна процесія пройшла до Львівської міської ради. Останнім місцем спочинку Марії Федак став Личаківський цвинтар.

На церемонії були її правнук Юрій Кузьмович, почесна голова ВГО «Союз Українок» Ореслава Хомик, а також депутати та представники влади. Серед присутніх — Святослав Шеремета, Соломія Риботицька, Юрій Мазур, і громадські діячі.

«Ми сьогодні є свідками великої історичної та людської справедливості, — сказала Ореслава Хомик. — Через довгі десятиліття вимушеного вигнання до Львова повертається Марія Федак. Її постать — приклад українського жіночого служіння й національної гідності. Сьогодні ми повертаємо своє коріння і забираємо силу додому».

Юрій Кузьмович розповів, що після вимушеної еміграції нащадки Марії та Степана Федаків розселилися по світу. Вони нині живуть у восьми країнах на п’яти континентах. За його словами, повернення Марії дало змогу відновити зв’язок родини з рідним містом.

Марія Федак народилася 1874 року на Тернопільщині. Вона активно брала участь у жіночому просвітницькому русі Галичини. Займалася благодійністю та допомагала заарештованій українській молоді.

Разом із чоловіком Степаном Федаком вона виховала вісьмох дітей. Доньки Ольга та Софія стали дружинами визначних діячів визвольного руху. Ольга була дружиною Євгена Коновальця, а Софія — Андрія Мельника. Обидва в різні періоди очолювали Організацію українських націоналістів.

Під час Другої світової війни родина емігрувала на Захід. Марія померла у Люксембурзі. Сьогодні її перепоховали поруч із чоловіком, на полі №49 Личаківського цвинтаря.