АМКУ викрив змову у процесі продажу майна підприємств у Львові

Антимонопольний комітет України зафіксував змову між двома компаніями під час аукціону з продажу майна збанкрутілих підприємств.

24 вересня Західне міжобласне територіальне відділення АМКУ оприлюднило результати розслідування змови між ТОВ “ПІК” і ТОВ “Бонус Плюс Інвест” під час аукціону у Львові.

Компанії під час підготовки і участі в торгах узгоджували свої дії, всупереч нормам Закону України «Про публічні закупівлі».

За рішенням адміністративної колегії Західного МТВ, дії підприємств кваліфіковано як антиконкурентні узгоджені дії, які спотворили результати аукціонів.

Наслідком стало накладення штрафу на обидві компанії у сумі 630 тисяч гривень.

За інформацією аналітичної системи YouControl, ТОВ “Бонус Плюс Інвест” працює на ринку з 2019 року. Компанія займається виробництвом продуктів борошномельно-круп’яної галузі і зареєстрована у Львові. Її власником є киянин Роман Бондар.

Раніше АМКУ вже фіксував подібні порушення — змову між підприємствами під час аукціону з продажу земельної ділянки у селищі Красне.