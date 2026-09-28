У ДТП біля Городка загинув водій Volkswagen Golf, ще двоє поранені

Біля Городка зіткнулися Volkswagen Golf та Audi A6.

27 вересня близько 17:50 на південному об’їзді міста Городок, що у Львівському районі, трапилась смертельна ДТП. Зіткнулися Volkswagen Golf під керуванням 22-річного місцевого жителя та Audi A6, за кермом якого перебував 25-річний чоловік із Рівного.

Водій Volkswagen Golf загинув на місці. Водія Audi A6 та його пасажирку — 22-річну мешканку Волинської області — з травмами госпіталізували у лікарню.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліція Львівщини розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини. Санкції цієї статті передбачають позбавлення волі від трьох до восьми років, а також можливе обмеження права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.

Правоохоронці вже проводять досудове розслідування, щоб встановити усі обставини трагедії.