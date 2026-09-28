НАЗК не повинно допустити розголошення кримінальних справ щодо Садового

У Львові розпочнеться суд щодо контролю НАЗК за Андрієм Садовим

28 вересня у Личаківському районному суді Львова розглянуть справу про вимогу взяти кримінальні провадження щодо Андрія Садового та інших посадовців львівської ратуші під контроль Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Про це повідомив адвокат і громадський активіст Андрій Петришин.

Планове перше судове засідання було призначене на 23 вересня 2026 року, але його перенесли на 28 вересня через неявку слідчого.

14 вересня 2026 року Петришин подав слідчому заяву з вимогою привернути увагу НАЗК до кримінальних справ проти Садового та інших посадовців львівської міськради.

“Слідчі дії в межах провадження практично не здійснюються, і ніхто з фігурантів масштабного корупційного скандалу не отримав підозри”, – зазначив Петришин.

Він наголосив, що НАЗК не має допустити “зливу” цих справ.

“Наша країна щодня потерпає від ракетних ударів росіян, але внутрішні корупціонери завдають не менше шкоди економічній безпеці держави. Без усунення цих загроз війна не буде мати успіху.”

Петришин наголосив на необхідності продовжувати розслідування і закликав суспільство слідкувати за процесом.

Нагадаємо, що ще у жовтні 2023 року Петришин подав скаргу до Державної аудиторської служби з проханням провести аудит фінансів Львівської міськради.

Державна аудиторська служба завершила фінансовий аудит бюджету Львівської територіальної громади за період із січня 2021 по червень 2024 року. Звіт оприлюднили 21 січня 2025 року під номером 002000-25/01.

Звіт ґрунтується на встановлених фактах і виявив низку протиправних дій посадовців на чолі з Андрієм Садовим, які завдали громаді Львова збитків понад 2 мільярди гривень.

У документі зазначено 23 порушення, серед яких:

1. Делегування виконавчому комітету повноважень, що належать виключно міській раді, дозволило вносити незаконні бюджетні зміни на суму понад 102 млн грн.

2. Реалізація 16 інфраструктурних проєктів фінансувалась шляхом запозичень, однак насправді оплачували не виконані роботи. Відсутність дій щодо дострокового погашення облігацій призвела до додаткових витрат бюджету у розмірі 310 млн грн.

3. Кредитні кошти понад 390 млн грн розподілили на численні дрібні об’єкти, що не стосуються стратегічних потреб міста. Це викликало неефективне використання коштів, які пішли на відсотки за лізингом та кредитами – понад 318 млн грн.

4. Відсутність координації між архітектурно-будівельним контролем і департаментом економічного розвитку спричинила недоотримання бюджету понад 249 млн грн, зокрема через недоотримання пайового внеску та додаткові втрати через інфляцію і пеню.

5. У департаменті фінансової політики та управлінні контролю за землею встановлено незаконне нарахування премій працівникам без рішення міської ради і виконавчого комітету на суму майже 23 млн грн.

Окрім цих фактів, аудиторські акти зафіксували й інші суттєві порушення бюджету Львова за 2021-2024 роки.

Після аудиту Петришин подав скаргу до Львівської обласної прокуратури з заявою про злочини. Прокуратура відмовила у відкритті справи.

Тоді 11 лютого 2026 року Галицький районний суд Львова визнав бездіяльність прокуратури незаконною та зобов’язав розпочати досудове розслідування.

Під тиском суду 13 лютого 2026 року внесли відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42026140000000035.

Проте слідчі дії не започаткувалися, і підозри фігурантам не повідомили. Це змусило Петришина 14 вересня знову звернутися до слідчого та вимагати поставити справи під контроль НАЗК.

Вже 23 вересня судове засідання у Личаківському районному суді Львова відклали через неявку слідчого. Наступне засідання відбудеться 28 вересня.

“Публікую цю інформацію, щоб не дати змоги корупціонерам знищити справу”, – заявив Петришин.

Довідково:

Андрій Петришин – адвокат і громадський активіст із Львова.

ГО “Народне Антикорупційне Бюро” з 2018 року захищає права львів’ян щодо недопущення шкідливих об’єктів у місті, повернення комунального майна та інші питання.

Проєкт «Аудит Львова» стартував наприкінці 2023 року й спрямований на виявлення порушень у Львівській міській раді та притягнення винних до відповідальності.