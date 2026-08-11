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Соломія Логінська, керівниця Львівського молодіжного центру, стала лауреаткою Премії Кабінету Міністрів України

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Керівниця Львівського обласного молодіжного центру Соломія Логінська увійшла до числа лауреатів Премії Кабінету Міністрів України. Нагороду присудили за особливі досягнення молоді у розбудові держави.

Цього року відзнаку отримали двадцять молодих українців та українок. Про це стало відомо з повідомлення Львівської обласної військової адміністрації.

Кар’єра Соломії Логінської у сфері молодіжної політики розпочалася ще у 2016 році. Тоді вона зробила перші кроки через студентське самоврядування, громадські інціативи та волонтерство. Пізніше дівчина пройшла стажування у рамках програми “Державотворець”. Вона встигла попрацювати у Львівській обласній раді, а також у відділі молодіжної політики ЛОДА, здобувши там цінний досвід.

Львівський обласний молодіжний центр Соломія Логінська очолила у лютому 2025 року. Серед пріоритетних завдань на цій посаді — розширення мережі молодіжних центрів. Вона також працює над створенням нових можливостей для молоді у громадах Львівщини.

Створено за матеріалами: 032.ua

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