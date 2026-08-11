Соломія Логінська, керівниця Львівського молодіжного центру, стала лауреаткою Премії Кабінету Міністрів України

Керівниця Львівського обласного молодіжного центру Соломія Логінська увійшла до числа лауреатів Премії Кабінету Міністрів України. Нагороду присудили за особливі досягнення молоді у розбудові держави.

Цього року відзнаку отримали двадцять молодих українців та українок. Про це стало відомо з повідомлення Львівської обласної військової адміністрації.

Кар’єра Соломії Логінської у сфері молодіжної політики розпочалася ще у 2016 році. Тоді вона зробила перші кроки через студентське самоврядування, громадські інціативи та волонтерство. Пізніше дівчина пройшла стажування у рамках програми “Державотворець”. Вона встигла попрацювати у Львівській обласній раді, а також у відділі молодіжної політики ЛОДА, здобувши там цінний досвід.

Львівський обласний молодіжний центр Соломія Логінська очолила у лютому 2025 року. Серед пріоритетних завдань на цій посаді — розширення мережі молодіжних центрів. Вона також працює над створенням нових можливостей для молоді у громадах Львівщини.